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Черногория изменила правила въезда для украинских туристов

Четверг, 13 января 2022, 18:04

Власти Черногории изменили требования для въезда иностранных туристов на территорию страны.

Соответствующая информация размещена на Facebook-странице посольства Украины в Черногории, пишет "Европейская правда".

С 13 по 19 января въезд разрешается при наличии одного из приведенных документов:

- подтверждение проведения полной вакцинации, при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до въезда;

- отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов;

- отрицательный быстрый тест на антиген не старше 48 часов;

- подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест антигена, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

Ранее сообщалось, что Германия, несмотря на сообщения СМИ и МИД, не упростила въезд для туристов из Украины.

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