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Укр / Рус

Советник Байдена по нацбезопасности прокомментировал итоги переговоров России и Запада

Пятница, 14 января 2022, 08:00

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан отметил, что переговоры между Россией и Западом в течение этой недели были "откровенными и прямыми" и полезными, и теперь США будут размышлять и консультироваться с союзниками и партнерами по поводу дальнейших действий.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Politico.

Он отметил, что ориентировочных дат следующих встреч с российской стороной еще нет, но США готовы к ним.

"Мы готовы искать прогресса за столом переговоров… и мы готовы предпринимать необходимые шаги для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров и жесткой реакции на любую агрессию, которая может произойти", - сказал Джейк Салливан.

Салливан отметил, что Белый дом располагает информацией от разведки, свидетельствующей о том, что Россия проводит кампанию дезинформации, направленную на то, чтобы сфабриковать повод для вторжения в Украину, и что этой информацией будут делиться.

Джейк Салливан отказался давать оценки по поводу вероятности российского вторжения в Украину, но отметил, что это точно тот случай, когда угроза значительная. Он добавил, что разведка США не давала оценок, что РФ уже однозначно приняла решение о военном сценарии.

Об итогах переговоров читайте также в статье ЕвроПравды В НАТО сказали нет: что изменили и какие последствия будут иметь переговоры Запада с РФ, или смотрите в видеоформате.

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США Россия Украина-НАТО

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