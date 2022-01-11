РФ начала перекидывать к границам Украины военные вертолеты, что может быть сигналом, что подготовка к потенциальному нападению продолжается.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает New York Times, ссылаясь на информацию от осведомленных должностных лиц в США.

Собеседники издания, по комментариям которых подготовили публикацию, согласились говорить на условиях анонимности – учитывая чувствительность темы.

Американские чиновники ранее предполагали, что Россия в конце декабря - начале января стянет к украинской границе новые войска, нарастив общую численность до 175 тысяч.

Хотя переброска войск замедлилась, вблизи границы все еще остается около 100 000 военных и теперь туда переместили средства для атаки с воздуха. Боевые и транспортные вертолеты, а также истребители стали бы для РФ критическим преимуществом, если бы Путин решил пойти на масштабное вторжение в Украину.

Собеседники издания считают, что у Владимира Путина в случае решения нападать есть ограниченное время действий с учетом погодных условий - пока держатся морозы, тяжелая техника может быстро передвигаться, тогда как с наступлением весенней оттепели традиционно начинается бездорожье. Впрочем, из-за относительно мягкой зимы этого года достаточного промерзания почвы до сих пор нет, поэтому благоприятное время для потенциального нападения снова сместилось ближе к весне, по меньшей мере, на февраль.

Чиновники, с которыми общались журналисты, говорят, что в администрации Байдена дали указания тщательно следить за ожидаемой погодой в Украине в следующие недели, чтобы понимать, какими будут условия.

С 27 декабря над территорией Украины совершают полеты американские разведывательные самолеты RC-135 Rivet Joint, которые позволяют прослушивание командиров российских подразделений. Также летают разведывательные E-8 JSTARS, отслеживающие передвижение российских войск рядом с границей Украины. США особенно интересуют указания на то, решит ли Россия перебросить к границе часть своего тактического ядерного вооружения - из РФ звучали сигналы о таких возможных шагах.

В разведке доложили Белому дому, что хотя Россия продолжает то, что выглядит как планирование вторжения, они не думают, что Путин уже принял решение.

В пользу этого говорят и продолжающиеся сейчас активные дипломатические взаимодействия - встреча делегаций США и России в Женеве и встречи в последующие дни.

Впрочем, госсекретарь США перед этой важной неделей заметил, что достичь прогресса будет очень трудно, если вообще возможно, когда Россия продолжает эскалацию.

После встречи 10 января лидер делегации США, заместитель госсекретаря Венди Шерман отметила, что деэскалации не произошло и переговоры свелись в основном к дискуссии для лучшего понимания позиций.

Хотя публично американские чиновники говорят, что не уверены в намерениях Путина, они считают, что он вряд ли отступит от своих максималистских позиций.

Сейчас численность российских военных оценивается в 60 батальонно-тактических групп - от 85 до 100 тысяч военных. Они проводили учения и маневры, демонстрируя высокий уровень готовности. Вдобавок к переброске воздушных сил начали также стягивать подразделения, занимающиеся логистикой.

У администрации Байдена еще нет консенсуса по поводу того, как поддерживать Украину, если Россия начнет полномасштабное вторжение, значительное обострение на Донбассе или эскалацию другим способом. В Белом доме продолжают интенсивное обсуждение возможных вариантов действий на случай разных сценариев.

Подробно о результатах переговоров США и РФ 10 января смотрите в видео ЕвроПравды "Зоны влияния в Европе".

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых шла речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

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