В НАТО сказали "нет": что уже изменили и чему приведут переговоры Запада с РФ

Российская Федерация – миролюбивое государство, вмешательство которого в дела других стран – это пример процветания, мира и безопасности, в противовес международной политике США.

Впрочем, у других государств мира нет свободы выбора во внешней политике, если Россия воспринимает эту свободу как угрозу для себя.

То, что вы прочли выше – не шутка.

Это вполне серьезные тезисы из выступления заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко в Брюсселе. Ими, а также многими подобными (включая привычную старую пластинку об "ихтамнет" на Донбассе и т.п.) дипломат пытался убедить Альянс в том, что тот должен пойти на уступки Кремлю и подписать разработанный в Москве договор, который дал бы гарантии нерасширения НАТО и запретил военное присутствие США и других членов Североатлантического альянса в половине его европейских членов.

Причем эти требования остаются ультимативными, отвергание какого-либо из них означает прекращение диалога, отмечают в МИД РФ.

Впрочем, несмотря на "уверенную" воинственную риторику, Россия не вышла из этой встречи победителем. Напротив, переговоры в Женеве и Брюсселе закрепили тактическое поражение россиян и подтвердили, что они не ставят целью прибегнуть к полномасштабному военному вторжению, а лишь используют его угрозу как рычаг в переговорах. Не всегда удачно.

Детальнее об этом – в видео "Европейской правды", которое стоит посмотреть.

А для тех, кто предпочитает текст, ЕП подготовила также текстовый анализ переговоров, первые раунды которых состоялись на этой неделе. Эта статья не дублирует видеодискуссию, приведенную выше, а скорее дополняет ее.



Интересы Украины

Эта неделя для дипломатов РФ стала периодом переговоров на чужой территории.

В понедельник 10 декабря заместитель главы российского МИД Сергей Рябков поехал на встречу с коллегой из США Венди Шерман в американское посольство в Женеве; а в среду его коллега Александр Грушко, также заместитель Лаврова, в сопровождении представителей Минобороны и Генштаба РФ отправился в штаб-квартиру НАТО на встречу с той же Шерман и с представителями (на уровне послов) всех государств-членов Альянса. И, наконец, в четверг россияне поехали в штаб-квартиру ОБСЕ в Вену, чтобы вновь высказать свои идеи и требования с первых двух встреч, но теперь уже с участием Украины (потому что мы, как и Россия, являемся членом этой организации).

Последняя встреча для Украины – самая безопасная. И не только потому, что наши дипломаты принимают в ней участие и собственными ушами слышат позицию сторон, а потому что решения в ОБСЕ принимаются консенсусом. Следовательно, никакие предложения не будут одобрены и даже не будут внесены в официальную повестку дня организации, пока на это не согласится Киев.

А что же с двумя предыдущими?

Главный их итог – на них не произошло "предательства" нашей страны.

И тут нужно подчеркнуть, что это – не самоуспокоение и не выдача желаемого за действительное. О таких результатах переговоров говорят все стороны. И даже сами россияне признают, что по всем пунктам, которые несут прямую угрозу для Украины, они не добились никакого успеха.

Как прокомментировал этот блок переговоров Александр Грушко, Россия столкнулась с "фундаментальным разногласием позиций" со своим визави, из-за чего говорить о конкретике оказалось невозможно.

В частности, на предложение остановить расширение Альянса РФ получила в ответ не просто "нет", а "единогласное нет".

До заседания Совета Россия-НАТО в среду оставалась потенциальная опасность того, что от членов Альянса одновременно с традиционными проукраинскими голосами (например, от государств Балтии и Центральной Европы) прозвучат также выступления с намеком на то, что "может, и стоит уступить". Однако этого не произошло.

Даже те страны, которые обычно называют среди скептиков евроатлантической интеграции Украины, вроде Германии, в своих выступлениях поддержали позицию о недопустимости российских требований, о том, что никаких обещаний нерасширения НАТО не будет, напротив, Альянс остается преданным политике открытых дверей.

Не стоит и говорить, что другие, еще более неприемлемые требования (о них мы подробно рассказывали в статье "Путин на всю голову" и коротко напомним чуть ниже) тоже были отвергнуты.

Так о чем же договорились?

Мы уже рассказывали на канале ЕвроПравды об итогах встречи США-РФ, а также объясняли, в чем состоят переговорные треки и стратегии обеих команд.

Вашингтон и Москва вышли на переговоры с диаметрально противоположными подходами и требованиями.

Россияне изначально требовали от США юридического обещания о нерасширении НАТО как условия для любого дальнейшего диалога.

Впоследствии, когда РФ представила письменные предложения, оказалось, что они значительно шире. В частности, Россия выдвинула также требование о разрушении единой военной структуры Альянса с запретом маневров военнослужащих и техники США и западноевропейских государств на территории тех стран, которые вступили в НАТО после 1997 года (а это 14 из 28 европейских членов блока!). А еще – об отмене ряда решений саммитов НАТО по поводу политики открытых дверей, начиная с Бухарестского саммита в 2008 году.

Последнее заслуживает отдельного внимания.

В Украине привыкли считать Бухарест-2008 поражением, потому что там нашему государству не предоставили План действий по членству, о котором просила тогдашняя украинская власть. Но похоже, что в Москве считают тогдашнее решение поражением России! Ведь именно его в Москве требуют отменить из-за наличия официального признания перспектив вступления Украины и Грузии в Альянс.

Впрочем, это все детали, потому что по этому поводу Альянс оказался не готов идти ни на малейшие уступки. Так что стороны сошлись на том, что перспективы договориться не просматриваются.

По сути, есть только одна договоренность, которой достигли НАТО, США и РФ.

Это договоренность о том, что начатые переговоры должны продолжиться.

Да и с ней не все так просто. "Принципиальное желание говорить" – это единственное, что объединяет Москву, Вашингтон и Брюссель, а дальше – сплошные разногласия. У сторон нет даже приблизительного понимания, когда эти переговоры продолжатся и какой может быть "адженда", то есть перечень вопросов для нового разговора между Москвой и Западом. Ведь на те вопросы, которые были основанием для нынешней встречи, Москва уже получила ответ "нет".

"Фундаментальные различия подходов к безопасности не позволили нам принять конкретные решения по дальнейшим действиям", – пояснил заместитель Лаврова Александр Грушко.

С ним согласен Сергей Рябков, возглавлявший двусторонние консультации с США. Этот дипломат, имеющий репутацию "ястреба" и хама по стандартам российского МИД, высказался еще более радикально, заявив, что не видит оснований для проведения в ближайшее время нового раунда переговоров с США. "По ключевым элементам США и их союзники фактически говорят нам нет", – пояснил он, добавив, что Россия не видит смысла договариваться дальше, поскольку Альянс единогласно отказывается даже вести переговоры о нерасширении НАТО. "Это тупик", – подытожил Рябков.

Согласитесь, эти заявления – лучшее признание того, что на переговорах с РФ не произошло сдачи интересов Украины.

Фантазии команды Лаврова

Прежде чем рассказать о последствиях переговоров – небольшое субъективное наблюдение.

Нужно посочувствовать дипломатам из США и других государств НАТО, которые слушали российских переговорщиков и даже должны были всерьез дискутировать с ними. Это стало очевидным, когда Александр Грушко вышел к СМИ и принялся повторять тезисы своей четырехчасовой дискуссии с членами Альянса.

Некоторые аргументы, с помощью которых Россия пыталась убедить своих европейских и американских визави, хорошо нам знакомы.

Это и рассказы о том, что более 20 лет назад в НАТО, мол, гарантировали Горбачеву, что Альянс ни на дюйм не продвинется на Восток. (Это неправда, которую лично опроверг сам Горбачев, можете убедиться – но Путин и МИД РФ продолжают ее распространять.)

Это и утверждение, что со вступлением Украины в НАТО и размещением на ее территории американских наступательных ракет радикально уменьшится подлетное время к российской столице. (Это не так, потому что от нынешнего члена НАТО, Латвии, расстояние до центра Москвы не намного больше, чем от Украины – 451 км против 585 км до ближайшей точки границы, что не критично с военной точки зрения, а до других ключевых городов, включая Санкт-Петербург, расстояние и сейчас меньше).

Это и привычные всем европейцам рассказы о том, что России, дескать, нет на Донбассе, а конфликт остается нерешенным только потому, что Украина не хочет услышать народ гордых "республик"...

Но в этот раз добавились новые и очень интересные "фантастические сюжеты".

Наверное, на переговорах было интересно представителям Госдепа, когда Грушко начал доказывать, что Россия – лучший миротворец, чем Штаты. "США оставили после себя разоренный Афганистан. А посмотрите на то, где была Россия! Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье – все это примеры того, как вмешательство России позволило установить мир", – убеждал он.

Отдельная любопытная деталь – то, что Россия публично признала: она не считает все государства равноправными. В ответ на замечание НАТО о том, что РФ не имеет права определять геополитический выбор Украины, российский дипломат ответил: он считает, что имеет.

"Политика открытых дверей НАТО должна прекратиться, – объяснил Грушко. – Часто говорят, что это свобода выбора, и это так – но ведь свободы выбора не существует в том виде, как ее понимают наши натовские партнеры. Потому что свобода выбора не должна ущемлять интересы других. А членство (государств, таких как Украина. – ЕП) в военных союзах должно учитывать интересы других (государств, а именно России. – ЕП)".

Неудивительно, что подобные высказывания не нашли поддержки у членов Альянса.

Требовать, чтобы уступить

Но вернемся к итогам серии встреч в Женеве, Брюсселе и Вене.

Чего добилась Россия по их итогам?

На самом деле одно достижение у РФ есть, и оно не оспаривается: Москве удалось привлечь к себе внимание. Но достаточно присмотреться и становится ясно: это внимание не конвертируется во влияние.

Россия благодаря стратегии шантажа начала определять повестку дня обсуждений в сфере безопасности – но не смогла определить ни одно решение. С ней сейчас общаются, то есть кажется, что международный вес РФ возрос – но на все встречи российским дипломатам пришлось ехать к партнерам, так что, по крайней мере, пока это не был диалог равноценных партнеров, о котором мечтает Кремль. Аргументы России Запад готов выслушать – но только выслушать, и сказать в ответ нет на все желания Кремля.

И действительно, по итогам ряда встреч, которые выторговал Путин, ни одно требование РФ не было выполнено, и нет даже перспектив их выполнения. РФ услышала "нет" даже от тех государств, которые у нас нередко называют "пророссийскими". А те правительства, которые сомневались или просто не имеют никакой позиции по России из-за своей географической удаленности от нее и склонны присоединяться к консенсусу – увидели консолидированную, единую позицию Европы и поняли, что и им надо держаться именно таких, по мнению РФ, "антироссийских" решений.

Но еще большим проигрышем РФ выглядит другое.

Всю эту кашу Кремль заварил благодаря шантажу, когда в октябре собрал у границ Украины многотысячную армию и убедил США поверить в то, что угроза масштабного нападения реальна.

С тех пор прошло уже более 2,5 месяцев. Действия РФ все больше воспринимают как "чистый шантаж", и это ощущение нарастает. Но встречи в Женеве и Брюсселе стали переломными, потому что Россия на них оказалась... "на удивление миролюбивой".

Да, это не шутка, именно такое мнение передают западные журналисты, которые общались с представителями своих правительств после брюссельского раунда. На нем – если отбросить в сторону феерическую и подчас смешную риторику заместителя Лаврова об особой роли России в мире – РФ показалась партнерам вполне конструктивной. Она вела диалог, не обрывала попытки изменить повестку дня обсуждения и даже, как публично заверил генсек НАТО Йенс Столтенберг, не стала исключать отвода войск от границы с Украиной (хотя и обещать этого тоже не стала). И это несмотря на то, что Альянс отверг все желания и "хотелки" РФ!

И даже "ястреб" Рябков, который перед началом переговоров отметился рядом хамских заявлений, по их итогам был гораздо более миролюбивым и заявил, что надеется на компромисс с Западом. "Нет уверенности, что это возможно, но все в наших силах... Мы будем этим заниматься", – заявил он, признав, что получил четкое "нет" на ключевые запросы РФ.

А вот возможность перехода войск РФ в наступление в ответ на отказ Запада он категорически и неоднократно исключил. Что не удивительно, учитывая, что США и ЕС публично и непублично предупредили Москву о быстром введении жестких санкций против нее в этом случае.

Конечно, это не значит, что военной угрозы от РФ нет – наоборот, Путин не раз доказывал, что способен на любые противоправные действия. Но именно эта эскалация, похоже, была задумана сугубо ради шантажа Запада. А реальная угроза исходит скорее от гибридной агрессии, чем от полномасштабного военного вторжения.

Так что похоже, что Россия оставляет для себя два варианта.

Один из них – это переход в глухую изоляцию, режим "враги вокруг" для объединения общества вокруг Путина. Но, по всей видимости, без компонента новой военной агрессии.

А второй, который также нельзя исключить – это если через несколько месяцев Москва согласится на существенные уступки, "ради мира во всем мире" отложит все свои неприемлемые требования и договорится с США о чем-нибудь мелком, что ей и предлагают сейчас. К примеру, совместный контроль за учениями. А российскому избирателю это преподнесут как великую и личную победу Путина, который теперь разговаривает с США на равных, то есть переведут внимание на единственный тактический выигрыш РФ в этой истории.

В реалиях России и ее пропагандистской машины – это вполне реалистичный вариант.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"





