В "Нафтогазе" уверены, что сертификация "Северного потока-2" затянется до следующего отопительного сезона

В НАК "Нафтогаз Украины" считают, что газопровод "Северный поток-2" не заработает полноценно до следующего отопительного сезона.

Об этом советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук рассказала в беседе с "Европейской правдой".

"До конца этого года, вплоть до октября, скорее всего, газ не потечет через "Северный поток-2". И я считаю, что это общее достижение всех игроков в Украине, патриотов, работающих на этом фронте. И я считаю, что шанс выиграть эту войну есть, и за это мы будем бороться", - сказала она.

Как известно, строительство "Северного потока-2" было закончено в начале сентября 2021 года.

В середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

В "Газпроме" в конце прошлого года заявили, что обе нити газопровода "Северный поток-2" полностью готовы к эксплуатации.

Впрочем, немецкий энергетический регулятор сообщил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине 2022 года.

Подробнее смотрите в видеоблоге "Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды