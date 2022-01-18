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У "Нафтогазі" впевнені, що сертифікація "Північного потоку-2" затягнеться до наступного опалювального сезону

Вівторок, 18 січня 2022, 15:09

У НАК "Нафтогаз України"  вважають, що газопровід "Північний потік-2" не запрацює повноцінно до наступного опалювального сезону.

Про це радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук розповіла у спілкуванні з "Європейською правдою".

"До кінця цього року, аж до жовтня, швидше за все, так само газ не потече через "Північний потік-2". І я вважаю, що це спільний здобуток всіх гравців в Україні, патріотів, які працюють на цьому фронті. І я вважаю, що шанс виграти цю війну є і за це ми будемо боротися", - сказала вона.

Як відомо, будівництво "Північного потоку-2" було закінчено на початку вересня 2021 року.

У середині листопада Федеральне агентство з мереж призупинило процедуру сертифікації газопроводу, зазначивши, що вона стане можливою лише після того, як оператор Nord Stream 2 AG, що базується в швейцарському місті Цуг, пред'явить документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

У "Газпромі" наприкінці минулого року заявили, що обидві нитки газопроводу "Північний потік-2" повністю готові до експлуатації.

Втім, німецький енергетичний регулятор повідомив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині 2022 року. 

Детальніше дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

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