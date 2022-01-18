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Укр / Рус

Госсекретарь США прибудет с неожиданным визитом в Киев

Вторник, 18 января 2022, 12:16

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января прибудет с визитом в Киев.

Эту информацию "Европейская правда" подтвердил источник в Государственном департаменте США.

О повестке дня визита еще не объявлено, однако, по словам источника, на переговорах с украинскими чиновниками речь пойдет о российской угрозе.

"Конечно, на переговорах речь будет идти о России, о военном скоплении у границ Украины. Это - главная причина его приезда", - рассказал собеседник издания.

Другой источник отметил, что визит не плановый, еще в конце недели в графике его  не было.

Визит главы дипломатии США в Киев проходит после недели напряженных дипломатических встреч стран Запада с Россией в Женеве, Брюсселе и Вене, на которых был отвергнут ультиматум РФ по поводу неприсоединения Украины к НАТО и военного присутствия Альянса на восточном фланге блока.

В последний раз Блинкен посещал Киев в мае.

Напомним, по данным СМИ, директор ЦРУ Уильям Бернс 12 января тайно посетил Киев, где встретился с коллегами по украинской разведке, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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