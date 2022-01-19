Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Блинкен в Киеве: Путин может предпринять агрессивные действия в "очень короткие сроки"

Среда, 19 января 2022, 13:33

Выступая перед дипломатами в посольстве США в Киеве, госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может дать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

В то же время Блинкен сказал, что он очень надеется на соблюдение Россией дипломатического и мирного пути.

В Госдепе США сообщили детали визита Блинкена в Киев и Берлин

"Как вы все хорошо знаете, последние пару месяцев мы уделяли пристальное внимание Украине из-за значительного наращивания российских сил, которое мы наблюдали вблизи украинской границы", - заявил глава американской дипломатии.

По его словам, наращивание российского присутствия происходило "без причин".

"Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", - сказал Блинкен.

По его словам, действия России привлекли внимание Вашингтона, а также его союзников в Европе и за ее пределами.

Блинкен и Лавров обсудили итоги переговоров между РФ и Западом на прошлой неделе

Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в среду.

Затем в Берлине он встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, а также с Трансатлантическим четырехугольником - это формат, в котором участвуют США, Британия, Франция и Германия.

После внепланового визита в Киев и Берлин Бликен встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу 21 января.

Во вторник Германия дала понять, что может остановить газопровод "Северный поток-2", если Москва вторгнется в Украину.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Путин США Россия

Статьи

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

"Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента

Впервые евроинституцию возглавила представительница Мальты – наименьшей страны ЕС. Кто такая Роберта Метсола, что она обещает и с чем будет бороться во главе Европарламента? (укр.)
20 января 2022 — Мария Емец, Европейская правда

Украина меняет судью в ЕСПЧ: главное о кандидатах, проблемах и процедуре

Судья ЕСПЧ, назначенный от нашего государства, будет участвовать в рассмотрении всех жалоб, поданных против нашего государства, а также межгосударственных дел по искам Украины к государству-агрессору (укр.)
19 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда