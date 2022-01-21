В Германии нашли останки солдат из Украины, 80 лет считавшихся пропавшими без вести

В Германии в одном из районов Бремена обнаружили останки солдат из Украины, которые в течение 80 лет считались пропавшими без вести.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей Facebook-странице в пятницу рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, в 2021 году в одном из районов Бремена на севере Германии началась подготовка к промышленному строительству. Строительная площадка должна была быть расположена на месте засыпанного песком бывшего кладбища времен II Мировой войны - это место было погребением советских военнопленных и принудительных работников, которое было известно как "русское кладбище".

Украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге узнали о планах строительства и, будучи убеждены, что это кладбище не "русское", а советское, допустили, что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы.

Украинские дипломаты вместе с местными активистами обратились к местным властям и настояли на важности для Украины исследования этого места ради памяти всех жертв. Они добились остановки строительства и проведения тщательного исторического исследования, которое, по словам Кулебы, стало сенсацией.

Кладбище было засыпано слоем песка и более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должного уважения.

"Благодаря работе дипломатов, власти Бремена объявили о начале масштабных археологических раскопок. Работа началась в августе 2021 года. Дипломаты организовали поездку пяти студентов-археологов КНУ им. Т.Шевченко под руководством кандидатки исторических наук Татьяны Пастушенко. С 15 по 29 августа они непосредственно участвовали в раскопках. Именно украинские студенты обнаружили первые находки (отдельные кости, солдатские номерные жетоны)", - рассказал Кулеба.

Один из жетонов под номером 14683 принадлежал украинскому солдату Ивану Пастернаку, попавшему в плен во время войны. Его потомков уже нашли.

Помимо Ивана Пастернака, на кладбище идентифицировали Сергея Селика (Зелика), уроженца Киевской области 1921 г.р., и Николая Ковальчука 1915 г.р. с Волыни. Родственников Сергея уже удалось найти, а родственников Николая еще ищут.

Раскопки будут продолжаться до марта 2022 года, поскольку на месте еще есть неидентифицированные останки.

"Эта история важна по нескольким причинам. Во-первых, мы возвращаем Украине Украину, нашу историю и нашу память.

Во-вторых, переворачиваем общественное мнение в Германии и ломаем российский миф о том, что все "советское" - это "русское", а соответственно, и все ложные трактовки о россиянах как единственных "жертвах" нацистской Германии, перед которыми есть "особая ответственность", – резюмировал Кулеба.

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