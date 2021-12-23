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МИД Германии впервые признал, что покаяние за военные преступления против украинцев недостаточно

Четверг, 23 декабря 2021, 09:28

Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что покаяние за военные преступления против украинцев недостаточно присутствует в немецком историческом сознании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бербок заявила в видеообращении к конференции глав зарубежных миссий Украины, которая проходила 21-22 декабря в Гуте.

"В следующем месяце Германия и Украина будут отмечать 30-летие дипломатических отношений. Три десятилетия назад мало кто мог представить, насколько переплетены будут наши страны сегодня – от личных контактов до торговли и инвестиций.

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В то же время я знаю, что нашу дружбу нельзя воспринимать как должное. Во время Второй мировой войны немцы совершили ужасающие преступления против украинцев. Эти преступления не так присутствуют в немецком историческом сознании, как должны быть", - заявила Анналена Бербок.

Она предложила сделать на следующий год годовщину установления дипломатических отношений между страной отправной точкой для дальнейшего углубления двусторонних контактов и сближения Украины и ЕС.

"Я вижу огромный потенциал для большего сотрудничества в области зеленой энергии. Я хотела бы двигаться вперед, обращаясь к нашей общей истории", - сказала глава немецкого МИД.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не раз критиковал немецкую политику памяти в связи с преступлениями нацизма.

В июне Мельник бойкотировал памятное мероприятие с участием президента Германии в немецко-российском музее "Берлин-Карлсгорст".

В январе посол подверг критике Берлин за мемориал польским жертвам нацизма, но не украинцам.

В 2020 году Мельник призвал пересмотреть немецкие школьные программы по истории, поскольку в них отсутствует информация об исторической ответственности Германии перед Украиной.

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