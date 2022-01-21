У Німеччині знайшли рештки солдатів з України, які вважалися зниклими безвісти 80 років

У Німеччині в одному з районів Бремена знайшли рештки солдатів з України, які протягом 80 років вважалися зниклими безвісти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй Facebook-сторінці у п’ятницю розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, у 2021 році в одному з районів Бремена на півночі Німеччини розпочалася підготовка до промислового будівництва. Будівельний майданчик мав бути розташований на місці засипаного піском колишнього кладовища часів II Світової війни - це місце було похованням радянських військовополонених і примусових робітників, яке було відоме як "російське кладовище".

Українські дипломати у Генеральному консульстві України в Гамбурзі дізналися про плани будівництва та, будучи переконані, що це кладовище не "російське", а радянське, допустили, що серед радянських військовополонених та примусових робітників могли бути українці.

Українські дипломати разом із місцевими активістами звернулися до місцевої влади та наполягли на важливості для України дослідження цього місця і гідного вшанування усіх жертв. Вони добилися призупинки будівництва та проведення ретельного історичного дослідження, яке, за словами Кулеби, розкрило сенсацію.

Кладовище було засипане шаром піску і понад 300 поховань могли залишатися забутими і без належного вшанування.

"Завдяки роботі дипломатів, влада Бремена оголосила про початок масштабних археологічних розкопок. Робота розпочалася у серпні 2021 року. Дипломати організували поїздку п’яти студентів-археологів КНУ ім. Т.Шевченка під керівництвом кандидатки історичних наук Тетяни Пастушенко. З 15 по 29 серпня вони взяли безпосередню участь у розкопках. Саме українські студенти виявили перші знахідки (окремі кості, солдатські номерні жетони)", - розповів Кулеба.

Один із жетонів під номером 14683 належав українському солдату Івану Пастернаку, який потрапив у полон під час війни.

МЗС звернулося до дослідників Національного музею історії України у Другій світовій війні, аби знайти його родичів, і вже в грудні у Львові знайшли сім’ю Івана - його доньку Марію Іванівну та трьох онуків, Василя, Лідію та Галину. Іван Пастернак дотепер вважався зниклим безвісти.

Крім Івана Пастернака, на кладовищі ідентифікували Сергія Селика (Зелика), уродженця Київської області 1921 р.н., та Миколу Ковальчука 1915 р.н. з Волині. Родичів Сергія спільними зусиллями з музеєм вже вдалося знайти, а родичів Миколи ще шукають.

Розкопки триватимуть до березня 2022 року, оскільки на місці ще є неідентифіковані рештки.

"Ця історія важлива з декількох причин. По-перше, ми повертаємо Україні Україну, нашу історію і нашу пам’ять.

По-друге, перевертаємо громадську думку в Німеччині та ламаємо російський міф про те, що все "радянське" - це "російське", а відповідно, і всі хибні трактування про росіян як єдину "жертву" нацистської Німеччини, перед якою є "особлива відповідальність", - резюмував Кулеба.

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