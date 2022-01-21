Болгария ведет переговоры о покупке двух подлодок

Болгария рассматривает возможность покупки двух субмарин, чтобы восстановить свой подводный флот.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Последняя болгарская подлодка "Слава" была выведена из эксплуатации 10 лет назад, сейчас в ней музей.

Год назад власти Болгарии рассматривали возможность приобретения подлодки, но не спешили, однако позиция правительства, похоже, изменилась на фоне агрессии России против Украины.

"У нас нет подлодок, но для каждого флота хорошо, чтобы они были. С конкретной страной ведутся переговоры по закупке подлодок. Выделить деньги на подлодки в госбюджете возможность есть. Мы не будем покупать новые подлодки, но по крайней мере они будут в хорошем техническом состоянии", - сказал министр обороны Стефан Янев.

Что касается потенциального конфликта между Россией и Украиной, министр обороны сказал, что Болгария работает над тремя возможными сценариями, но не имеет официальной позиции. Два дня назад президент Румен Радев заявил, что международное сообщество должно найти мирное разрешение кризиса.

"В феврале по календарю НАТО запланирована встреча министров обороны. К тому времени у нас должна быть национальная позиция, которую я должен отстаивать на встрече", – сказал Янев.

"НАТО и Соединенные Штаты заявили, что они не будут вмешиваться (непосредственно в конфликт), и Болгария должна внести свой вклад в решение НАТО. Для Болгарии такой конфликт может иметь другие последствия, поэтому мы должны быть готовы", - добавил болгарский министр.

Напомним, Россия заявила, что ее требования по так называемым гарантиям безопасности содержат требование вывода войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также - что не видят оснований для проведения из США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Москва заявила, что ждет письменного ответа Западу как можно скорее.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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