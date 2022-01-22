Минобороны Германии: заявление главы ВМС о Крыме не соответствует официальной позиции
Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах даст пояснения в Министерстве обороны относительно своих заявлений о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.
Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".
Шенбаху придется отчитаться перед генеральным инспектором немецких вооруженных сил Эберхардом Цорном.
"Заявления по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального Министерства обороны", - заявил представитель Минобороны.
Ранее Министерство иностранных дел Украины назвало категорически неприемлемыми высказывания Шенбаха и потребовало опровергнуть их.
Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины.
"Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт. И мы должны руководствоваться фактическим положением дел, а не эмоциями", - сказал Шенбах.
Напомним, Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.
Германия не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.
Ранее в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.
Кроме того, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.
Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.