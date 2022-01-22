Міноборони Німеччини: заява глави ВМС щодо Криму не відповідає офіційній позиції

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шьонбах дасть пояснення у Міністерстві оборони щодо своїх заяв про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Шьонбаху доведеться звітувати перед генеральним інспектором німецьких збройних сил Еберхардом Цорном.

"Заяви щодо змісту та вибору слів жодним чином не відповідають позиції федерального Міністерства оборони", - заявив представник Міноборони Німеччини.

Раніше Міністерство закордонних справ України назвало категорично неприйнятними висловлювання Шьонбаха і вимагає спростування.

Шьонбах під час конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара заявив, що окупований Росією Крим нібито ніколи не повернеться до складу України.

"Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми повинні керуватись фактичним станом справ, а не емоціями", - сказав Шьонбах.

Нагадаємо, Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Німеччина не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

Як відомо, у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Крім того, Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Британія цього тижня розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

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