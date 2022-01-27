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В Крыму заявили о подаче кассационной жалобы на решение суда Амстердама о "скифском золоте"

Четверг, 27 января 2022, 16:16

Музеи аннексированного Россией Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о возвращении коллекции так называемого "скифского золота" Украине.

Об этом сообщил спикер подконтрольного России парламенту Крыма Владимир Константинов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Крим.Реалії".

"Мы в Крыму относимся к этому решению как к акту международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия. Будем добиваться справедливости. Пока – в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет", - написал Константинов в Facebook.

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26 октября Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого скифского золота принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

Решение Апелляционного суда Амстердама предусматривает, что скифское золото временно передадут в Государственный исторический музей Украины в Киеве.

Рассмотрение апелляции по делу завершилось, но стороны имели право подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

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В феврале 2014 года коллекция "скифского золота" была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", проходившей в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре – в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.

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