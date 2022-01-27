У Криму заявили про подання касаційної скарги на рішення суду Амстердама про "скіфське золото" 

Музеї анексованого Росією Криму спрямували до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу на рішення щодо повернення колекції так званого "скіфського золота" Україні.

Про це повідомив спікер підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константинов, пише "Європейська правда" з посиланням на "Крим.Реалії".

"Ми в Криму ставимося до цього рішення як до акту міжнародного розбою проти наших музеїв, нашої історичної спадщини. Домагатимемося справедливості. Поки що – у європейських судах, на об'єктивність яких особливих сподівань немає", - написав Константинов у Facebook.

26 жовтня Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі.

Рішення Апеляційного суду Амстердама передбачає, що "скіфське золото" тимчасово передадуть до Державного історичного музею України в Києві.

Розгляд апеляції у справі завершився, але сторони мали право подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів.

В лютому 2014 року колекція "скіфського золота" була вивезена в Амстердам для участі у виставці "Крим: золото і таємниці Чорного моря", яка проходила в Музеї Пірсона.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири - в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися в Україну. Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала в березні 2014 року.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди