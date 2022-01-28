Зеленский об эвакуации дипломатов: Украина не "Титаник", с которого нужно бежать

Президент Владимир Зеленский назвал ошибкой эвакуацию части сотрудников посольств отдельных стран из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в разговоре с иностранными журналистами в пятницу.

"Я думаю, что это было ошибкой" – сказал он, отметив, что в нынешних условиях нет несущественного персонала и каждый важен.

При этом, как напомнил Зеленский, даже в Мариуполе у ​​линии столкновения есть представитель дипломатического корпуса Греции.

"Это очень важный сигнал, – сказал он об эвакуации дипломатов, – каждый на это смотрит, как реагирует та или иная страна ЕС, Великобритания или США. Я считаю, что сотрудники посольств должны быть здесь. Они капитаны, капитаны дипломатических корпусов, представители уважаемых стран. И капитаны должны быть последними, кто оставляет корабль".

"Я не думаю, что у нас здесь "Титаник", Украина идет вперед" - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 января Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины семьям своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

Подобные шаги анонсировали также Британия, Австралия и Германия, но ряд стран ЕС заявили, что не намерены следовать примеру США и Британии.

Вдобавок 26 января США призвали американцев в Украине рассмотреть вопрос о немедленном выезде домой с учетом непредсказуемой ситуации.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и отметили, что в ситуации с безопасностью фактически не произошло изменений.

Подробнее объяснения этих решений отдельных государств смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Почему "эвакуируют посольства" из Киева?