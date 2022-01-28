Зеленський про евакуацію дипломатів: Україна не "Титанік", з якого треба тікати

Президент Володимир Зеленський назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств окремих країн з України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з іноземними журналістами в п’ятницю.

"Я думаю, що це було помилкою" - сказав він, зазначивши, що в нинішніх умовах немає несуттєвого персоналу і кожен важливий.

При цьому, як нагадав Зеленський, навіть у Маріуполі, біля лінії зіткнення, є представник дипломатичного корпусу Греції.

"Це дуже важливий сигнал, - сказав він про евакуацію дипломатів, - Кожен на це дивиться, як реагує та чи інша країна ЄС, Британія чи США. Я вважаю, що співробітники посольств мають бути тут. Вони капітани, капітани дипломатичних корпусів, представники шанованих країн. І капітани мають бути останніми, хто лишає корабель".

"Я не думаю, що у нас тут "Титанік", Україна прямує вперед" - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 24 січня ​​Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.

На додачу, 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Детальніше пояснення щодо цих рішень окремих держав дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ