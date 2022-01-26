США призвали своих граждан рассмотреть возможность покинуть Украину

Посольство США в Киеве опубликовало предупреждение, призывающее американцев в Украине рассмотреть вопрос о немедленном выезде из страны, учитывая непредсказуемую ситуацию на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

Заявление посольства опубликовано 26 января, сообщает "Европейская правда".

"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за роста угрозы военных действий России и может ухудшиться без уведомления. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что посольство остается открытым и может обрабатывать паспорта США и консульские отчеты о рождении за рубежом, а также предоставлять ссуды на репатриацию гражданам США, которые в настоящее время не могут позволить себе купить коммерческий билет в Соединенные Штаты.

Напомним, 24 января Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и отметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Президент Владимир Зеленский считает вывоз из Киева части дипломатов отдельным странам Запада тонкостями сложной дипломатической игры.