Группа стран ЕС не видит оснований для эвакуации дипломатов из Украины, несмотря на пример США

Ряд стран ЕС не намерены последовать примеру США и Британии и эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда" по итогам общения с дипломатами в ряде государств.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в заявлении латвийским журналистам подчеркнул, что посольство Латвии в Украине продолжает работать в полную силу и не выражало намерения эвакуации сотрудников посольства или членов их семей.

"В соответствии с общей практикой, у МИД Латвии есть все необходимые планы эвакуации посольства, и эти процедуры могут быть начаты при необходимости. Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью и будем действовать соответственно", - сказал министр.

В то же время он призвал граждан Латвии не ездить в Украину без необходимости и особенно в Луганскую и Донецкую области.

По данным источников "Европейской правды", Дания также не намерена сразу последовать примеру США и эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве.

"В то же время Дания внимательно следит за ситуацией и имеет готовый план действий, если ситуация будет угрожающей", - отметил собеседник ЕП.

Как стало известно ЕвроПравде, в МИД Чехии создали рабочую группу для обсуждения всех возможных сценариев развития ситуации вокруг Украины.

В руководстве чешского МИД утверждают, что Прага "верит в лучшее, но готовится и к худшему развитию ситуации". Чешским журналистам объяснили, что гипотетическая возможность эвакуации сотрудников посольства Чехии в Киеве существует только в случае дальнейшего серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, сейчас причин для этого нет.

Ранее эстонский посол в Украине Каймо Кууск в комментарии Delfi сказал, что Эстония не будет эвакуировать сотрудников посольства в Киеве.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

"Мы не планируем делать то же, что и США, поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин. Пока продолжаются переговоры (с Россией. - Ред.), я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", - сказал Боррель.

Напомним, Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины семьям своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и заметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.

Ранее сообщалось, что Германия также готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины.

Великобритания также отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России.

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