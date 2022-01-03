Иванка Трамп просила отца остановить насилие во время штурма Капитолия

Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка, по меньшей мере, дважды просила отца вмешаться во время событий 6 января прошлого года, когда его сторонники пытались захватить Капитолий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Члены специального комитета Палаты представителей по расследованию событий 6 января заявили в воскресенье, что у них есть критические показания относительно коммуникации с Дональдом Трампом в день смертельной атаки.

Заместитель председателя комитета Лиз Чейни сообщила, что у комитета есть "показания из первых уст", что во время нападения дочь Трампа и тогдашняя его советница Иванка Трамп попросила его вмешаться. А глава комитета Бенни Томпсон имеет "важные свидетельства", что Белому дому "приказали сделать хоть что-нибудь".

"Мы знаем, что его дочь Иванка заходила, по крайней мере, дважды, чтобы попросить: "пожалуйста, прекрати это насилие", — сказала Чейни ABC.

Отвечая на вопрос, верит ли он в преступные действия Трампа во время штурма Капитолия, Томпсон ответил: "Мы не знаем... Если будет что-то, что, по нашему мнению, требовало бы направления в Министерство юстиции, мы это сделаем".

Комментарии прозвучали за несколько дней до годовщины атаки, во время которой поклонники Трампа штурмовали Капитолий, напав на офицеров и разрушив части культового здания. Последовавший за ним хаос привел к смерти нескольких человек в день нападения или вскоре после него.

Как сообщалось, участник штурма здания Конгресса США Джейкоб Ченсли, более известный как "шаман" конспирологического движения QAnon, был приговорен в ноябре к трем годам и пяти месяцам заключения.

Подробнее об этом движении читайте в статье Что такое QAnon и почему он защищает Трампа: теория заговора, подпитавшая штурм Конгресса США.