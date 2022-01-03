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Іванка Трамп просила батька зупинити насильство під час штурму Капітолію

Понеділок, 3 січня 2022, 11:12

Донька експрезидента США Дональда Трампа Іванка щонайменше двічі просила батька втрутитися під час подій 6 січня минулого року, коли його прихильники намагалися захопити Капітолій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Члени спеціального комітету Палати представників з розслідування подій 6 січня заявили в неділю, що вони мають критичні свідчення щодо комунікації з Дональдом Трампом у день смертельної атаки.

Заступник голови комітету Ліз Чейні повідомила, що комітет має "свідчення з перших вуст ", що під час нападу дочка Трампа і тодішня його радниця Іванка Трамп попросила його втрутитися. А голова комітету Бенні Томпсон має "важливі свідчення", що Білому дому "наказали зробити хоч щось".

"Ми знаємо, що його дочка Іванка заходила принаймні двічі, щоб попросити: "будь ласка, припини це насильство", — сказала Чейні ABC.

 Відповідаючи на запитання, чи вірить він у злочинні дії Трампа під час штурму Капітолію, Томпсон відповів: "Ми не знаємо... Якщо буде щось, що, на нашу думку, вимагало б спрямування до Міністерства юстиції, ми це зробимо".

Коментарі прозвучали за кілька днів до річниці атаки, під час якої прихильники Трампа штурмували Капітолій, напавши на офіцерів і зруйнувавши частини культової будівлі. Хаос, що послідував за цим, призвів до смерті кількох людей в день нападу або невдовзі після нього.

Як повідомлялося, учасник штурму будівлі Конгресу США Джейкоб Ченслі, більш відомий як "шаман" конспірологічного руху QAnon, був засуджений у листопаді до трьох років і п'яти місяців ув'язнення. 

Детальніше про цей рух читайте у статті Що таке QAnon та чому він захищає Трампа: теорія змови, що підживила штурм Конгресу США.

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Штурм Капітолію Трамп
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