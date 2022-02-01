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Украина впервые осуществила физический импорт газа из Венгрии

Вторник, 1 февраля 2022, 09:19

Украина впервые в истории начала физический импорт природного газа из Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил 1 февраля генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только в направлении Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", - сообщил Сергей Макогон.

Он отметил, что венгерское направление теперь является вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита.

"Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии", – отметил Сергей Макогон.

Напомним, в сентябре Венгрия, несмотря на критику Украины, подписала новый долгосрочный договор о поставках газа в Россию. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину.

В конце декабря Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях поставок газа в направлении из Венгрии в Украину.

Детальнее о венгерском контракте с "Газпромом" - в статье "Газовая война" с Венгрией: зачем Орбан согласился на роль гибридного оружия РФ.

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Энергетика Венгрия

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