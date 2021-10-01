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"Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину

Пятница, 1 октября 2021, 09:19

Российский "Газпром" с 1 октября остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Об этом сообщила компания "Оператор ГТС Украины" в пятницу утром, пишет "Европейская правда".

"С начала новых газовых суток (07:00) приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

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В компании напомнили, что с 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд кубометров в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

"С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют", - подчеркнули в компании.

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что монополизация газовых маршрутов "Газпромом" ставит вопрос об основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности.

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"Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", - отметил Макогон.

Из-за планов подписания соглашения МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Будапеште.

Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета из-за реакции на сделку с "Газпромом".

В Кремле также заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

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