Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях поставок газа

Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина.

Об этом сообщил генеральный директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон, пишет "Европейская правда".

Макогон отметил, что соглашение позволит создать для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминалу на острове Крк в Хорватии. Ранее Оператор ГТС Украины сообщал, что работает над созданием маршрута доставки сжиженного природного газа из Хорватии через территорию Венгрии к границе с Украиной.

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По словам Макогона, сделка позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн. куб. м газа из Венгрии в Украину. "Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - пояснил Макогон в Facebook.

Пока сделка заключается на тестовые три месяца. За это время украинская сторона планирует с венгерскими коллегами согласовать и настроить все технические и операционные процессы, чтобы продлить ее действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению.

Благодаря соглашению вместе с имеющимися суточными мощностями из Словакии (27 млн ​​куб. м), общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 млн куб. м в сутки.

Напомним, в сентябре Венгрия, несмотря на критику Украины, подписала новый долгосрочный договор о поставках газа в Россию.

В ответ Украина упразднила запланированную встречу межправительственной комиссии в Будапеште.

С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину.

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