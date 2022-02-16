Министры иностранных дел G7 планируют встречу по России и Украине

Министры иностранных дел стран "Группы семи" в субботу 19 февраля планируют встречу по кризису вокруг России и Украины.

Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на представителя правительства Германии, пишет "Европейская правда".

Встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в выходные. Председательствует на ней глава МИД Германии Анналена Бербок – поскольку ФРГ является председательствующей страной в G7 в 2022 году.

Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования по железной дороге и автомобильному транспорту.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на заявления Москвы, пока не видит признаков деэскалации со стороны России на украинской границе. По его словам, напротив, похоже, Россия продолжает военное наращивание.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что президент РФ Владимир Путин может продолжать размещение численной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для требований.