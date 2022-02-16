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Міністри закордонних справ G7 планують зустріч щодо Росії та України

Середа, 16 лютого 2022, 14:51

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" у суботу 19 лютого планують зустріч щодо кризи довкола Росії та України. 

Про це повідомляє агентство AFP, посилаючись на речника уряду Німеччини, пише "Європейська правда".

Зустріч пройде на полях Мюнхенської конференції з безпеки, що проходитиме на вихідних. Головуватиме на ній глава МЗС Німеччини Анналена Бербок - оскільки ФРН є головуючою країною в G7 у 2022 році.

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Нагадаємо, 15 лютого у Міноборони РФ заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попри заяви Москви поки що не бачить ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні. За його словами, навпаки, схоже, Росія продовжує військове нарощування.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що президент РФ Владімір Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

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G7 (група семи) Російська криза

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