МИД призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел оккупантами Станицы Луганской

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел оккупантами Станицы Луганской.

Об этом министр написал в своем Twitter.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстрелян украинский поселок Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", - заявил глава МИД Украины.

Оккупанты в четверг обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад.

По предварительным данным, два гражданских лица получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – ​​половина населенного пункта осталась без электропитания.

Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

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