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Госдеп назвал шагом к эскалации решение России выслать заместителя посла из Москвы

Четверг, 17 февраля 2022, 17:22

Государственный департамент США расценивает как шаг к эскалации решение России выслать заместителя посла США в Москве Барта Гормана.

Об этом заявил представитель Госдепа в комментарии CNN, пишет "Европейская правда".

"Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы миссии США в России Барта Гормана. Горман был вторым по должности высокопоставленным должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом команды высшего руководства посольства", – сказал он.

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В Госдепе отметили, что рассматривают свой ответ. "Действия России против нашего дипломата были неспровоцированными, и мы считаем это шагом эскалации и рассматриваем наш ответ", - сказал спикер.

Он добавил, что срок пребывания Гормана в должности не истек, у него была действительная виза, и он находился в России менее трех лет.

"Мы призываем Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением наших миссий. Сейчас, как никогда, важно, чтобы наши страны обладали необходимым дипломатическим персоналом для облегчения общения между нашими правительствами", - сказал спикер.

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США Российский кризис

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