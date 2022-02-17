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Байден заявил о возможности вторжения России "в ближайшие несколько дней"

Четверг, 17 февраля 2022, 17:02

Президент США Джо Байден заявил, что есть основания считать, что Россия "вовлечена в операции под фальшивым флагом".

Об этом пишет CNN, сообщает "Европейская правда".

"Все признаки того, что они готовы пойти в Украину, атаковать Украину. У меня есть ощущение, что это произойдет в течение следующих нескольких дней", - сказал Байден.

Он сказал, что Россия отправила США ответы на гарантии безопасности, но он их еще не читал.

Байден добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен сегодня отправится в ООН и расскажет о дипломатическом пути, повторив, что "путь возможна".

Байден добавил, что "не планирует звонить по телефону Путину".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

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Российский кризис Байден

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