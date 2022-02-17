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Держдеп назвав кроком до ескалації рішення Росії вислати заступника посла в Москві

Четвер, 17 лютого 2022, 17:22

Державний департамент США розцінює як крок до ескалації рішення Росії вислати заступника посла США в Москві Барта Гормана.

Про це заявив представник Держдепу у коментарі CNN, пише "Європейська правда"

"Ми можемо підтвердити, що Росія вислала заступника глави місії США в Росії Барта Гормана. Горман був другою за посадою високопоставленою посадовою особою в посольстві США в Москві після посла і ключовим членом команди вищого керівництва посольства", – сказав він.

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У Держдепі зазначили, що розглядають свою відповідь. "Дії Росії проти нашого дипломата були неспровокованими, і ми вважаємо це кроком ескалації і розглядаємо нашу відповідь", - сказав речник.

Він додав, що термін перебування Гормана на посаді не закінчився, у нього була дійсна віза, і він перебував у Росії менше трьох років.

"Ми закликаємо Росію припинити безпідставне вислання американських дипломатів і співробітників і продуктивно працювати над відновленням наших місій. Зараз, як ніколи, важливо, щоб наші країни мали необхідний дипломатичний персонал для полегшення спілкування між нашими урядами", – сказав речник.

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