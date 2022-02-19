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Россия получит беспрецедентные экономические санкции в случае вторжения - вице-президент США

Суббота, 19 февраля 2022, 13:09

Соединенные Штаты вместе с союзниками введут беспрецедентные экономические санкции против России в случае вторжения в Украину.

Об этом заявила вице-президент Камала Харрис во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Европейская правда".

По ее словам, Россия продолжает говорить о готовности к переговорам, но сама снижает возможности для дипломатии.

"Их действия просто не совпадают с их словами. Я хочу сказать с абсолютной уверенностью: если Россия пойдет на дальнейшее вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами введет беспрецедентные экономические санкции. Мы интенсивно работали, чтобы быть уверенным, что мы готовы к последствиям", – сказала Харрис.

Она отметила, что будут введены далеко идущие финансовые санкции и экономический контроль.

"Они будут нацелены на российские финансовые институции и ключевую индустрию. И мы введем санкции против тех, кто поддерживает это неспровоцированное вторжение", - сказала Гаррис.

Она добавила, что США не остановятся на экономических мерах и продолжат усиливать партнеров по НАТО на восточном фланге.

Ранее президент Еврокомиссии заявила, что Запад ограничит доступ РФ к финансовым рынкам в случае вторжения.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

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Мюнхенская конференция Российский кризис США

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