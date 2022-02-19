Росія отримає безпрецедентні економічні санкції у випадку вторгнення - віцепрезидентка США

Сполучені Штати разом із союзниками запровадять безпрецедентні економічні санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну.

Про це заявила віцепрезидентка Камала Гарріс під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Європейська правда".

За її словами, Росія продовжує говорити про готовність до переговорів, але сама зменшує можливості для дипломатії.

"Їхні дії просто не співпадають з їхніми словами. Я хочу сказати з абсолютною впевненістю: якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками і партнерами запровадить безпрецедентні економічні санкції. Ми інтенсивно працювали, щоб бути впевненим, що ми готові до наслідків", - сказала Гарріс.

Вона зазначила, що будуть запроваджені далекосяжні фінансові санкції та економічний контроль.

"Вони будуть націлені на російські фінансові інституції і ключову індустрію. І ми запровадимо санкції проти тих, хто підтримує це неспровоковане вторгнення", - сказала Гарріс.

Вона додала, що США не зупиняться на економічних заходах і продовжать посилювати партнерів по НАТО на східному фланзі.

Раніше президентка Єврокомісії заявила, що Захід обмежить доступ РФ до фінансових ринків у випадку вторгнення.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

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