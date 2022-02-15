Горячие точки: как Соединенные Штаты принимали решение об эвакуации в разных странах мира

Конец минувшей недели прошел под знаком эвакуации западных дипломатов из Киева. Массовая эвакуация посольств создает панические ожидания у многих в Украине.

Но насколько эти ожидания обоснованы? Этот вопрос становится еще более актуальным ввиду того, что даже американские медиа пишут о сознательном нагнетании тревоги Вашингтоном.

О том, при каких обстоятельствах США принимали решение об эвакуации в других конфликтных ситуациях в мире, читайте в статье Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства по миру.

Во время российско-грузинской войны посольство США в Тбилиси ни на день не прекращало деятельность даже после дальнейшего продвижения войск РФ.

Это далеко не одиночный пример, когда приближение вражеской армии или ведение активных боевых действий не становилось причиной для эвакуации дипмиссии. Даже на так называемом "постсоветском пространстве" примеров хватает. Одна из ярких историй – временная эвакуация в 1992 году только что открытого посольства США в Таджикистане. Тогда во время войны в этой стране Госдеп все же пошел на этот шаг. Но посол ушел из дипмиссии уже после того, как в столице начались уличные бои.

В Нигерии, где с 2014 года особенно участились нападения радикальной исламистской террористической организации "Боко Харам", а в 2015-м события были похожи на настоящую войну против правительства и народа страны, США не эвакуировали посольства и консульства. Только в августе 2018 года Соединенные Штаты закрыли и эвакуировали консульство в столице Абуджи, переведя консульское обслуживание в самый большой город страны – Лагос. Однако посольство в Абудже и посол продолжили работу.

Другой пример из региона – посольство США в Бейруте, столице Ливана. Постоянные угрозы безопасности, насильственные протесты, близость Сирии и перетекание боевых действий оттуда на ливанскую территорию – все это Госдеп не считает поводом для действий, подобных тем, которые были приняты в отношении посольства в Украине.

Впрочем, есть еще более яркий пример – Венесуэла.

В 2017 году здесь во время кризиса власти неоднократно шло в ход огнестрельное оружие, был даже обстрел Верховного суда с вертолета. За время протестов погибли более 160 человек, включая иностранцев. 25 погибших насчитали в столице Каракасе, но, несмотря на это, тотальной эвакуации посольства не произошло.

В Судане, стране с очень непростой историей безопасности, осенью произошел военный переворот. Через два дня после того, как военные взяли власть в стране, Госдеп разрешил добровольный отъезд неключевого американского персонала посольства и родственников ключевых дипломатов. Так, относительно родственников говорилось даже не об эвакуации, а только о разрешении на отъезд тех, кто этого хочет, с финансированием логистики. То есть уровень угрозы – ниже, чем Госдеп объявлял в Украине в январе!

И, наконец, одно из самых проблемных для старой Европы мест мира - Мали, где происходит гибридная война Франции и России (ЕвроПравда рассказывала об этом в статье "Макрон с переворотом"). Посольство США в городе Бамако не просто функционирует, но и проводит мероприятия, такие как тренинги для местных предпринимателей.

Но сценария, подобного украинскому, не было никогда.

Подробнее - в материале Сергея Сидоренко Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства по миру.