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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Четверг, 24 февраля 2022, 11:33

Президент Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в офисе президента.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", – заявил президент.

Президент не уточнил детали этого решения, однако сообщил о нем как об уже принятом. "Это утро вошло в историю, но эта история совершенно разная для нашей страны и для России". "Украина не отдаст свою свободу", - подчеркнул Зеленский, сравнив действия путинской России и гитлеровской Германии.

"Европейская правда" еще раньше призывала к расторжению дипотношений и объясняла последствия этого шага. Подробнее о них читайте в статье Война без посольства: что значит и на что повлияет расторжение дипотношений Украины и РФ

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

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