Государственный флаг Украины подняли на Даунинг-стрит
Над резиденцией премьер-министра Великобритании подняли флаг Украины.
Об этом сообщается в официальном Twitter британского премьера, пишет "Европейская правда".
"Соединенное Королевство будет работать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины", - говорится в сообщении.
The national flag of Ukraine flies over Downing Street.— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 25, 2022
The United Kingdom will work for as long as it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xNu9l7zFMS
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