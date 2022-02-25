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Государственный флаг Украины подняли на Даунинг-стрит

Пятница, 25 февраля 2022, 16:13

Над резиденцией премьер-министра Великобритании подняли флаг Украины.

Об этом сообщается в официальном Twitter британского премьера, пишет "Европейская правда".

"Соединенное Королевство будет работать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Великобритания и ряд ее посольств провели акцию солидарности с Украиной.

Глава британского Foreign Office Лиз Трасс написала колонку, в которой объяснила, чего следует ожидать от западного санкционного пакета против России.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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