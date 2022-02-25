Государственный флаг Украины подняли на Даунинг-стрит

Над резиденцией премьер-министра Великобритании подняли флаг Украины.

Об этом сообщается в официальном Twitter британского премьера, пишет "Европейская правда".

"Соединенное Королевство будет работать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины", - говорится в сообщении.

The national flag of Ukraine flies over Downing Street.



The United Kingdom will work for as long as it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xNu9l7zFMS — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 25, 2022

Ранее Великобритания и ряд ее посольств провели акцию солидарности с Украиной.

Глава британского Foreign Office Лиз Трасс написала колонку, в которой объяснила, чего следует ожидать от западного санкционного пакета против России.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.