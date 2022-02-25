Державний прапор України підняли на Даунінг-стріт
П'ятниця, 25 лютого 2022, 16:13
Над резиденцією прем’єр-міністра Великої Британії підняли прапор України.
Про це повідомляється в офіційному Twitter британського прем’єра, пише "Європейська правда".
"Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України", - йдеться у повідомленні.
The national flag of Ukraine flies over Downing Street.— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 25, 2022
The United Kingdom will work for as long as it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xNu9l7zFMS
Раніше Британія і низка її посольств провели акцію солідарності з Україною.
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