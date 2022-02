Державний прапор України підняли на Даунінг-стріт

Над резиденцією прем’єр-міністра Великої Британії підняли прапор України.

Про це повідомляється в офіційному Twitter британського прем’єра, пише "Європейська правда".

"Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України", - йдеться у повідомленні.

The national flag of Ukraine flies over Downing Street.



The United Kingdom will work for as long as it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xNu9l7zFMS