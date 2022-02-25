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Державний прапор України підняли на Даунінг-стріт

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П'ятниця, 25 лютого 2022, 16:13

Над резиденцією прем’єр-міністра Великої Британії підняли прапор України.

Про це повідомляється в офіційному Twitter британського прем’єра, пише "Європейська правда".

"Сполучене Королівство працюватиме стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити відновлення суверенітету та незалежності України", - йдеться у повідомленні.

Раніше Британія і низка її посольств провели акцію солідарності з Україною.

Очільниця британського Foreign Office Ліз Трасс написала колонку,  у якій пояснила, чого варто чекати від західного санкційного пакету проти Росії.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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