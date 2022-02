Британия и ряд ее посольств провели акцию солидарности с Украиной

Здание правительства Великобритании подсветили цветами украинского флага в знак солидарности с Украиной, а ряд посольств вывесили флаг.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

"Мои коллеги-послы по всему миру вывешивают украинские флаги в поддержку Украины, а здание на Даунинг-стрит, 10 подсветили сине-желтым", - написала она.

My colleague Ambassadors are flying 🇺🇦 flag in support all over the world and @10DowningStreet turned blue and yellow. The support is deeply felt. pic.twitter.com/TcPN5p7jOx