27 стран согласились предоставить Украине оружие, медикаменты и другую военную помощь
В общей сложности 27 стран, включая Великобританию, другие европейские страны и Соединенные Штаты, согласились предоставить больше оружия, медикаменты и другую военную помощь Украине для борьбы с военным российским вторжением.
Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес организовал в пятницу вечером состоявшуюся виртуально конференцию доноров военной помощи.
25 стран приняли участие в видеоконференции и согласились внести свой вклад. НАТО также было представлено.
Кроме того, две другие страны, которые не смогли принять участие в конференции, отдельно заявили, что получат поддержку.
Помощь включает боеприпасы, противотанковое и зенитное оружие и нелетальную помощь, такую как медикаменты.
Телеканал отмечает, что страны, ранее против отправки оружия для помощи украинским вооруженным силам, теперь решили это сделать после решения президента России о вторжении.
В страны-доноры входят страны, не входящие в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил о новых договоренностях об оружии для Украины после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В ночь на субботу администрация президента США Джо Байдена зарегистрировала в федеральном реестре актов подписанное им решение о предоставлении Украине финансовой помощи и новейшего оружия.
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