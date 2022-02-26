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27 стран согласились предоставить Украине оружие, медикаменты и другую военную помощь

Суббота, 26 февраля 2022, 10:02

В общей сложности 27 стран, включая Великобританию, другие европейские страны и Соединенные Штаты, согласились предоставить больше оружия, медикаменты и другую военную помощь Украине для борьбы с военным российским вторжением.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес организовал в пятницу вечером состоявшуюся виртуально конференцию доноров военной помощи.

25 стран приняли участие в видеоконференции и согласились внести свой вклад. НАТО также было представлено.

Кроме того, две другие страны, которые не смогли принять участие в конференции, отдельно заявили, что получат поддержку.

Помощь включает боеприпасы, противотанковое и зенитное оружие и нелетальную помощь, такую ​​как медикаменты.

Телеканал отмечает, что страны, ранее против отправки оружия для помощи украинским вооруженным силам, теперь решили это сделать после решения президента России о вторжении.

В страны-доноры входят страны, не входящие в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил о новых договоренностях об оружии для Украины после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ночь на субботу администрация президента США Джо Байдена зарегистрировала в федеральном реестре актов подписанное им решение о предоставлении Украине финансовой помощи и новейшего оружия.

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