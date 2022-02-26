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27 країн погодилися надати Україну зброю, медикаменти та іншу військову допомогу

Субота, 26 лютого 2022, 10:02

Загалом 27 країн, включаючи Велику Британію, інші європейські країни та Сполучені Штати, погодилися надати більше зброї, медикаменти та іншу військову допомогу Україні для боротьби з військовим російським вторгненням.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес організував у п'ятницю ввечері конференцію донорів військової допомоги, яка відбулася віртуально.

25 країн взяли участь у відеоконференції та погодилися зробити свій внесок. НАТО також було представлено.

Крім того, дві інші країни, які не змогли взяти участь у конференції, окремо заявили, що матимуть підтримку.

Допомога включає боєприпаси, протитанкову та зенітну зброю, та нелетальну допомогу, таку як медикаменти.

Телеканал зазначає, що країни, які раніше були проти відправки зброї для допомоги українським збройним силам, тепер вирішили це зробити після рішення президента Росії про вторгнення.

До країн-донорів входять країни, які не входять до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у суботу заявив про нові домовленості про зброю для України після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

В ніч на суботу адміністрація президента США Джо Байдена зареєструвала у федеральному реєстрі актів підписане ним рішення про надання Україні фінансової допомоги та новітньої зброї.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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