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Турция закрыла проход военных кораблей РФ в Черное море – Зеленский

Суббота, 26 февраля 2022, 15:53

Президент Владимир Зеленский заявил, Турция ввела запрет на проход российских военных кораблей в Черное море.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Спасибо своему другу, господину президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная, гуманитарная помощь Турции сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" - написал Зеленский в Twitter

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО должен делать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях в третий день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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