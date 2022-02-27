Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Совбез ООН проголосовал за созыв спецзаседания Генассамблеи из-за войны России

Воскресенье, 27 февраля 2022, 23:29

Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН для осуждения агрессии России против Украины.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Укринформа" в Нью-Йорке.

За это решение проголосовали 11 из 15 стран-членов, Россия выступила против . Три страны – Китай, ОАЭ и Индия – воздержались.

Заседание Генассамблеи должно начаться в понедельник, 28 февраля, в 10:00 по восточноамериканскому времени – в 17:00 по Киеву.

Поскольку этот вопрос носит процедурный характер, на него не может быть наложено вето постоянного члена Совета Безопасности.

В пятницу Совет Безопасности ООН рассмотрел резолюцию об осуждении российской агрессии в Украине, которую поддержали 11 из 15 членов Совбеза.

Против проголосовала только Россия, три страны воздержались.

Однако поскольку РФ занимает место СССР как постоянного члена, она воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции.

Теперь для принятия резолюции необходимо большинство голосов стран-членов Генеральной Ассамблеи ООН.

Украина направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский после российского вторжения в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем поднял вопрос о лишении РФ права голоса в Совбезе ООН.

Ранее постпред Украины в ООН поднял вопрос о законности членства России в Совбезе. Также Киев просил организацию изменить порядок работы в связи с войной РФ против Украины и сделать этот вопрос приоритетным.

Подробнее о том, почему украинские дипломаты ооспаривают, что Россия является полноправным членом ООН - в материале Россия фальсифицирует свое членство в Совбезе и ООН? Подробно об обвинениях Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции

Санкции – это игра вдолгую. Они должны уничтожить Россию. Единственное условие: жители РФ, простые россияне, тоже должны страдать. Причем серьезно, ощутимо...
27 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА. Действия США, Европы и мира в дни нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте.
25 февраля 2022 — Европейская правда