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Украина направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге

Воскресенье, 27 февраля 2022, 12:59

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге и требует назначить слушания на следующей неделе.

Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

"Украина подала жалобу против России в Международный суд. Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы просим принять срочное решение, предписывающее России прекратить военные действия сейчас, и ожидаем, что судебные процессы начнутся на следующей неделе", - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина собирает доказательства о военных преступлениях РФ в украинских городах и передаст их Гааге.

Российская армия обстреляла, вероятно, из "Градов" детский дом в городе Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Кроме того,   обстреляли "ураганами" Ахтырку, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Количество раненых и погибших неизвестно, тяжело ранены дети.

Прокурор расположенного в Гааге международного уголовного суда Карим Хан ранее выразил обеспокоенность российским вторжением в Украину и задекларировал, что суд может взяться за это дело.

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Война с РФ Международные суды

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