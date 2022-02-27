Украина направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге и требует назначить слушания на следующей неделе.

Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

"Украина подала жалобу против России в Международный суд. Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы просим принять срочное решение, предписывающее России прекратить военные действия сейчас, и ожидаем, что судебные процессы начнутся на следующей неделе", - написал Зеленский.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Ранее сообщалось, что Украина собирает доказательства о военных преступлениях РФ в украинских городах и передаст их Гааге.

Российская армия обстреляла, вероятно, из "Градов" детский дом в городе Ворзель Киевской области, в котором находились 50 детей. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Кроме того, обстреляли "ураганами" Ахтырку, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Количество раненых и погибших неизвестно, тяжело ранены дети.

Прокурор расположенного в Гааге международного уголовного суда Карим Хан ранее выразил обеспокоенность российским вторжением в Украину и задекларировал, что суд может взяться за это дело.