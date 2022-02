Украина направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге и требует назначить слушания на следующей неделе.

Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

"Украина подала жалобу против России в Международный суд. Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы просим принять срочное решение, предписывающее России прекратить военные действия сейчас, и ожидаем, что судебные процессы начнутся на следующей неделе", - написал Зеленский.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.