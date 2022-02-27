Радбез ООН проголосував за скликання спецзасідання Генасамблеї щодо війни Росії
Рада Безпеки ООН проголосувала за проведення спеціального засідання Генеральної Асамблеї ООН для засудження агресії Росії проти України.
Про це повідомляє власний кореспондент "Укрінформу" у Нью-Йорку.
За це рішення проголосували 11 з 15 країн-членів, проти була Росія. Три країни - Китай, ОАЕ та Індія - утрималися.
Засідання Генасамблеї має розпочатися в понеділок, 28 лютого, о 10:00 за східноамериканським часом - о 17:00 за Києвом.
Оскільки це питання має процедурний характер, на нього не може бути накладено вето постійного члена Ради Безпеки.
У п’ятницю Рада Безпеки ООН розглянула резолюцію про засудження російської агресії в Україні, яку підтримали 11 із 15 членів Радбезу.
Проти проголосувала лише Росія, три країни утрималися.
Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції.
Тепер для прийняття резолюції необхідна більшість голосів країн-членів Генеральної Асамблеї ООН.
Президент України Володимир Зеленський після російського вторгення у телефонній розмові з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем підняв питання про позбавлення РФ права голосу в Раді безпеки ООН.
Раніше постпред України в ООН підняв питання про законність членства Росії у Радбезі. Також Київ просив організацію змінити порядок роботи у зв’язку з війною РФ проти України і зробити це питання пріоритетним.
Більше про це, чому українські дипломати оспорюють, що Росія є повноправним членом ООН, дивіться у нашому відео, а також читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України.