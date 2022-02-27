Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Радбез ООН проголосував за скликання спецзасідання Генасамблеї щодо війни Росії

Неділя, 27 лютого 2022, 23:29

Рада Безпеки ООН проголосувала за проведення спеціального засідання Генеральної Асамблеї ООН для засудження агресії Росії проти України.

Про це повідомляє власний кореспондент "Укрінформу" у Нью-Йорку.

За це рішення проголосували 11 з 15 країн-членів, проти була Росія. Три країни - Китай, ОАЕ та Індія - утрималися.

Російський чиновник вибачився за війну в Україні на кліматичній зустрічі ООН

Засідання Генасамблеї має розпочатися в понеділок, 28 лютого, о 10:00 за східноамериканським часом - о 17:00 за Києвом.

Оскільки це питання має процедурний характер, на нього не може бути накладено вето постійного члена Ради Безпеки.

У п’ятницю Рада Безпеки ООН розглянула резолюцію про засудження російської агресії в Україні, яку підтримали 11 із 15 членів Радбезу. 

Проти проголосувала лише Росія, три країни утрималися. 

Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції.

Тепер для прийняття резолюції необхідна більшість голосів країн-членів Генеральної Асамблеї ООН.

Україна направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський після російського вторгення у телефонній розмові з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем підняв питання про позбавлення РФ права голосу в Раді безпеки ООН.

Раніше постпред України в ООН підняв питання про законність членства Росії у Радбезі. Також Київ просив організацію змінити порядок роботи у зв’язку з війною РФ проти України і зробити це питання пріоритетним. 

Більше про це, чому українські дипломати оспорюють, що Росія є повноправним членом ООН, дивіться у нашому відео, а також читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції

Санкції – це гра вдовгу. Вони мають знищити Росію. Єдина умова: мешканці РФ, прості росіяни, також мають страждати. Причому серйозно, відчутно...
27 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

ТИСК ЗАХОДУ. Дії США, Європи та світу під час нападів на Київ. LIVE

Відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті.
25 лютого 2022 — Європейська правда