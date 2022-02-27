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Белый дом отреагировал на ядерные угрозы Путина

Воскресенье, 27 февраля 2022, 22:52

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье, что решение президента России Владимира Путина привести российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности является частью схем создания угроз, которых нет.

Об этом она заявила в интервью ABC, сообщает "Европейская правда".

"Это действительно модель, которую мы наблюдали у президента Путина в ходе этого конфликта, когда создаются несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию. И мировое сообщество, и американский народ должны смотреть на это через эту призму", – сказала Псаки.

"Мы видели, как он делал это снова и снова. Никогда России не угрожал НАТО, никогда не угрожала Украина. Это все схема со стороны президента Путина", - добавила представитель Белого дома.

На вопрос, считает ли правительство США, что Путин в каком-то смысле психически неуравновешен, Псаки заявил, что российский лидер ясно дал понять, что исключительно его "выходящие за рамки" амбиции оправдывают вторжение в Украину.

"Я не собираюсь давать оценку его психической стойкости, - сказала она, - но скажу вам, конечно, что риторика, действия, оправдания, которые он приводит для своих действий, безусловно, глубоко беспокоят нас".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассматривает указ президента РФ Владимира Путина перевести в готовность силы сдерживания, в том числе ядерное оружие, как попытку давления на украинскую делегацию перед переговорами.

Посол США в ООН Линда Томас Гринфилд ранее назвала решение Путина неприемлемой эскалацией.

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