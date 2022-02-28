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Европарламент примет резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление

Понедельник, 28 февраля 2022, 21:39

Европейский парламент во вторник примет резолюцию, призывающую институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление, а между тем продолжать работать над интеграцией в единый рынок ЕС.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Призыв евродепутатов связан с фотографиями из Киева, на которых президент Владимир Зеленский подписывает официальное письмо-заявку на членство в ЕС.

По данным "Европейской правды", перед голосованием к евродепутатам по видеосвязи выступит сейчас это Франция. После этого Совет информирует страны-члены, Европейский парламент и национальные парламенты о заявке.

Заседание 27 министров должно принять решение, чтобы официально получить мнение Европейской комиссии по заявке.

Как правило, для того чтобы комиссия обнародовала свое заключение, нужно от 15 до 18 месяцев, хотя этот период можно было бы значительно сократить "в зависимости от политических соображений", сказал чиновник.

Существует период подготовки к вступлению разной продолжительности, в течение которого страна-кандидат адаптирует свои учреждения, стандарты и инфраструктуру, чтобы выполнять свои обязательства как государство-член.

Процесс вступления подразумевает соответствие критериям вступления, включая принятие и имплементацию законодательства ЕС.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четко европейскую перспективу, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".

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