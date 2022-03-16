В Чехии собрали уже более 30 млн долларов на оружие для Украины

В рамках запущенной правительством Чехии кампании по сбору средств на помощь Украине оружием собрали уже более 30 млн долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN, цитируя заявление министерства обороны Чехии.

С момента появления инициативы пожертвования внесли более 100 тысяч человек. Кампанию координирует правительство Чехии, деньги поступают в посольство Украины в Праге.

Денежные средства направляются на необходимое Украине оружие и оборудование военного назначения - для Вооруженных сил и территориальной обороны.

Напомним, посольство Украины в Праге и Министерство обороны Чешской Республики, оборонная и промышленность безопасности страны и другие государственные учреждения запустили уникальную систему немедленной закупки и доставки военной техники в Украину. Только за первые пять дней в стране собрали около $19,5 млн.

Большую часть денег сразу используют для закупки необходимого вооружения.

Более 600 чехов вызвались вступить в Интернациональный легион теробороны.