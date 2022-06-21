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Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморье

Вторник, 21 июня 2022, 08:45

Страны-участники Инициативы трех морей, известной как Триморье, создали новый формат партнерства и предоставили Украине статус партнера-участника.

Об этом объявил президент Польши Анджей Дуда на саммите стран Триморья в понедельник в Риге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

В отличие от стратегического партнерства, связывающего страны Триморья с США, Британией или Европейской комиссией, новая форма партнерства адресована потенциальным странам-членам ЕС.

"Мы решили создать особый новый тип партнерства с Инициативой трех морей – кроме стратегического партнерства – партнерство через участие. Это новый тип партнерства, который предназначен не только для Украины. Мы сегодня дали его Украине, но мы исходим из того, что такое же партнерство могут разделить и те страны, которые находятся в Центральной Европе и не являются членами Евросоюза, но стремятся к нему присоединиться", - сказал Дуда.

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Он добавил, что страны, которые будут на пути вступления в Европейский Союз, смогут подать заявку на такой формат партнерства с Инициативой трех морей.

Дуда подчеркнул, что все страны Триморья выступают за предоставление Украине официального статуса кандидата в ЕС.

"Я надеюсь, что решение по этому поводу будет принято Европейским советом на этой неделе – в конце недели, потому что тогда будет заседание этого совета", – сказал президент Польши.

Украина неоднократно изъявляла желание присоединиться к Триморью.

Президент Украины Владимир Зеленский, которого пригласили принять участие в саммите Триморья как гостя по видеосвязи, заявил, что Украина должна стать полноправной участницей Инициативы трех морей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что без независимой Украины Инициатива трех морей не будет возможной.

Инициативу трех морей учредили в 2016 году Дуда и его тогдашняя хорватская коллега Колинда Грабар-Китарович как платформу экономического сотрудничества между центральноевропейскими странами ЕС. Она насчитывает двенадцать государств Европейского Союза, пролегающих вдоль оси на север-юг от Балтийского моря до Адриатического и Черного морей, отсюда и название.

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