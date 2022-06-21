Україна отримала статус партнера-учасника ініціативи Тримор'я

Країни-учасниці Ініціативи трьох морів, відомої як Тримор’я, створили новий формат партнерства і надали Україні статус партнера-учасника.

Про це оголосив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту країн Тримор’я в понеділок у Ризі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

На відміну від стратегічного партнерства, яке пов’язує країни Тримор’я із США, Британією чи Європейською комісією, нова форма партнерства адресована потенційним країнам-членам ЄС.

"Ми вирішили створити особливий, новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів – окрім стратегічного партнерства – партнерство через участь. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", - сказав Дуда.

Він додав, що країни, які будуть на шляху до вступу в Європейський Союз, зможуть подати заявку на такий формат партнерства з Ініціативою трьох морів.

Дуда підкреслив, що всі країни Тримор’я виступають за надання Україні офіційного статусу кандидата в ЄС.

"Я сподіваюся, що рішення з цього приводу буде ухвалено Європейською радою цього тижня – наприкінці тижня, тому що тоді буде засідання цієї ради", – сказав президент Польщі.

Україна неодноразово виявляла бажання приєднатися до Тримор’я.

Президент України Володимир Зеленський, якого запросили взяти участь у саміті Тримор’я як гостя за відеозв'язком, заявив , що Україна повинна стати повноправною учасницею Ініціативи трьох морів.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що без незалежної України Ініціатива трьох морів не буде можливою, та натякнув на важливість долучення України до цього формату співпраці.

Ініціативу трьох морів заснували у 2016 році Дуда та його тодішня хорватська колега Колінда Грабар-Кітарович як платформу економічного співробітництва між центральноєвропейськими країнами ЄС. Вона налічує дванадцять держав Європейського Союзу, що пролягають вздовж осі північ-південь від Балтійського моря до Адріатичного та Чорного морів, звідси й назва.

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