Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас в своей речи, немедленно вызвавшей возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

"Мы [венгры] не смешанная раса... и мы не хотим становиться смешанной расой", — сказал Орбан. Он добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, больше не нации.

Орбан годами делал подобные заявления, но эти комментарии были сформулированы в резко ультраправых терминах.

Каталин Чех, депутат Европарламента от оппозиционной партии Momentum, сказала, что была поражена речью премьер-министра. "Его заявления напоминают время, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают настоящее лицо режима", – сказала она.

В Twitter Чех обратилась к представителям смешанных рас в Венгрии: "Цвет вашей кожи может быть другим, вы можете происходить из Европы или из других стран, но вы один из нас, и мы гордимся вами. Разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее".

Румынский евродепутат Алин Митуца также гневно отреагировал на комментарии Орбана. "Говорить о расовой или этнической "чистоте", особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, обманчиво и опасно", – написал он в Twitter.

Орбан сделал это замечание во время показательной ежегодной речи в Бейле-Тушнаде, Румыния, где он ранее выступал с основными политическими идеями и идеологическими направлениями. Там же, в 2014 году, он впервые заявил, что хочет построить "нелиберальную демократию" в Венгрии.

В этом году Орбан произнес апокалиптическую речь, в которой предсказал упадок Запада и предрек "десятилетие опасностей, неопределенности и войны".

Он призвал к новой стратегии ЕС по войне РФ против Украины, заявив, что санкции провалились, а Украина никогда не победит.

Напомним, Виктор Орбан в публичном выступлении призвал к новой стратегии ЕС относительно войны РФ против Украины, заявив, что санкции провалились, а Украина никогда не победит.

Премьер Венгрии также намекнул, что нападения России на Украину можно было бы избежать и что он видит в этом вину западных союзников, которые не пошли на требования Путина вопреки интересам Украины.

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